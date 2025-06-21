الامارات | شرطة دبي تقبض على مُحتال يستخدم «الحبر السحري» في خداع ضحاياه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن فريق مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على مُحتال من جنسية آسيوية، تورّط في جرائم احتيال عبر استخدام «الحبر السحري» في خداع ضحاياه، وذلك بأن أوهمهم بقدرته على تسهيل حصولهم على قروض بنكية مقابل مبالغ مالية، ثم سلمهم مُستندات مزيّفة مطبوعة بـ«الحبر السحري» الذي يختفي بعد وقت قصير من حصولهم على المستندات.

وجاء الكشف عن القضية في إطار حملة «كن واعياً للاحتيال»، التي أطلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في إطار تعزيز الوعي المجتمعي.

وحول التفاصيل، أوضحت شرطة دبي أن مركز مكافحة الاحتيال ألقى القبض على المُحتال بعد تلقيه بلاغات من الضحايا عن جرائمه، مُوضحة أنه تمكن من خداعهم من خلال طباعته بطاقات تعريفيه «بزنس كارد»، وبطاقة وظيفية تنتحل هوية البنك.

وبيّنت شرطة دبي أن المُحتال استطاع خداع الضحايا بطريقتين، الأولى تتمثل في إقناعهم بتوقيع مستندات مثل «رسوم فتح ملف» مقابل حصوله على مبالغ مالية جراء ذلك، والطريقة الثانية تتمثل في الحصول على شيك من المتعامل يُدون فيه البيانات باستخدام قلم «الحبر السحري»، ما عدا توقيع الضحية الذي يُوقع بقلم بالحبر العادي، ثم يقوم المُحتال بعد اختفاء الحبر السحري بإضافة اسمه الشخصي وقيمة مالية جديدة للشيك، بناءً على معرفته بالرصيد البنكي للضحية ثم صرفه.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الوقوع ضحايا لأساليب الاحتيال الحديثة، وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية أو أفراد يدّعون القدرة على تسهيل معاملات بنكية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت شرطة دبي ضرورة التحقق دائماً من حقيقة ممثل المؤسسة البنكية أو المالية عن طريق التحقق من بطاقة الهوية الرسمية، واستخدم القلم الخاص لملء أي استمارات أو شيكات، والاتصال بالمؤسسة المالية.