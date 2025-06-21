الامارات | سريلانكية تلتقي عائلة إماراتية عملت لديها قبل 40 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمعت شرطة عجمان سيدة سريلانكية بعائلة إماراتية عملت لديها قبل أكثر من أربعة عقود، ضمن مبادرة «لمسة وفاء»، بعد نداء مؤثر وجهته السيدة عبر أحد حسابات شرطة عجمان على قنوات التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القصة إلى عام 1982، حين قدمت روجينا للعمل لدى عائلة علي عبدالله سنان الشحي، في عجمان، حيث قضت خمس سنوات، قبل أن تعود إلى موطنها.

وتجدد الحنين في قلب روجينا عام 2025، أثناء زيارتها الإمارات لحضور حفل زفاف ابنتها، لكنها لم تكن تمتلك وسيلة للتواصل معهم، فتوجهت بنداء مؤثر عبر حساب شرطة عجمان الرسمي على تطبيق «إنستغرام»، طالبة المساعدة في تحقيق هذه الأمنية.

ونشرت شرطة عجمان مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر «إنستغرام»، مستجيبة لمطلبها.

وأفاد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، العقيد غيث خليفة الكعبي، بأن فريق العمل تعامل مع الرسالة بجدية وحرص، ليباشر رجال الشرطة عمليات البحث بدقة ومهنية عالية، بقيادة مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي النقيب سلطان بن محمد النعيمي. وبعد جهود حثيثة، نجح الفريق في الوصول إلى العائلة والتواصل معها. وقد تم تنظيم اللقاء في منزل الأسرة، وسط أجواء دافئة غلبت عليها الذكريات الجميلة، حيث استقبلت العائلة روجينا بترحاب كبير ومشاعر فياضة من المحبة والوفاء.

من جهتها، عبّرت روجينا عن امتنانها لشرطة عجمان على تحقيق هذه الأمنية التي حملتها في قلبها، مؤكدة أن ما شهدته من تعاطف يجسّد المعاني الحقيقية للإنسانية والتقدير.

كما عبر أفراد العائلة عن سعادتهم الغامرة باللقاء، مشيدين بدور شرطة عجمان في تحويل لحظة حنين إلى واقع جميل يحمل في طياته معاني الوفاء والمحبة.

وتجسد مبادرة «لمسة وفاء» جانباً مضيئاً من العمل الشرطي الإنساني في الإمارات، الذي لا يقتصر على حفظ الأمن، بل يتجاوز ذلك إلى غرس القيم وتعزيز الروابط المجتمعية، لتبقى الإمارات وطناً يكرّم الإنسان أينما كان.