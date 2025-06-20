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الامارات | الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الأمطار الغزيرة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الأمطار الغزيرة 1/2
  • الامارات | الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الأمطار الغزيرة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية التي تعرضت الولايات الجنوبية فيها لأمطار غزيرة تسببت في مقتل عدد من الأشخاص، وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة البرازيل الاتحادية ولشعبها الصديق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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