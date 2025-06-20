الامارات | الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الأمطار الغزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية التي تعرضت الولايات الجنوبية فيها لأمطار غزيرة تسببت في مقتل عدد من الأشخاص، وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة البرازيل الاتحادية ولشعبها الصديق.