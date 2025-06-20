الطقس صحو إلى غائم جزئيا ورطب ليلاً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:17 والثاني عند الساعة 21:17، والجزر الأول عند الساعة 13:59 والثاني عند الساعة 04:35.

أما بحر عمان، فيكون خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 16:58 والثاني عند الساعة 07:29، والجزر الأول عند الساعة 11:13 والثاني عند الساعة 00:32.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 85 25

دبي 30 29 85 40

الشارقة 41 28 85 35

عجمان 35 28 85 40

أم القيوين 37 29 85 40

رأس الخيمة 41 30 80 35

الفجيرة 40 30 80 25

العـين 45 27 75 15

ليوا 44 25 80 20

الرويس 39 25 65 20

السلع 41 25 55 20

دلـمـا 34 26 75 15

طنب الكبرى 34 26 85 15

طنب الصغرى 34 26 85 15

أبو موسى 34 26 85 20