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الإمارات تجلي مواطنيها والمقيمين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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الإمارات تجلي مواطنيها والمقيمين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - قامت دولة الإمارات بإجلاء عدد من مواطنيها ومن المقيمين في الدولة المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي إطار حرصها الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، نفذت دولة الإمارات عمليات الإجلاء بنجاح وبتسهيل وتنسيق مع الجانب الإيراني لتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وتقوم دولة الإمارات باتصالات ومشاورات دبلوماسية مكثفة مع الأطراف المعنية والشركاء الاستراتيجيين تتركز على سبل تعزيز جهود تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من منطلق الحرص على تغليب الدبلوماسية والحوار كخيار وحيد، وضمن أسس شاملة تحقق الاستقرار والعدالة والازدهار لشعوب المنطقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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