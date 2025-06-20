الامارات | في “يوم الأب”.. طلاب دبي يفاجئون آباءهم برسائل محبة من القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في لفتة إنسانية مؤثرة بمناسبة يوم الأب، شارك عدد من طلاب مدارس دبي الخاصة برسائل مصوّرة وجّهوا فيها كلمات صادقة لآبائهم، عبّروا من خلالها عن امتنانهم وحبهم العميق بطريقة بريئة ومؤثرة.

ونشرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مقطع فيديو على منصاتها الرسمية، يظهر فيه الطلاب وهم يفاجئون آباءهم برسائل محبة مليئة بالمشاعر، حيث حرصت المدارس على إشراك الطلبة في مبادرة تكرّم دور الآباء في حياتهم اليومية.

مشاعر تنطق حباً وامتناناً

بعفوية وصدق الطفولة، قال أحد الأطفال:

“أبي.. أنت بطلي حتى من دون عباءة خارقة!”

بينما قالت طفلة صغيرة بابتسامة خجولة:

“أحبك لأنك تضحكني حتى لما أكون حزينة.”

وأضاف آخر:

“شكراً لأنك بتصحى بدري عشان توصلني للمدرسة وتلعب معي لما ترجع!”

أما أكثر العبارات التي لامست قلوب المشاهدين، فكانت:

“أنت دائماً بجانبي.. حتى لما أكون خايف.”

و**“كل يوم معك هو عيد، بس اليوم نحتفل فيك.”**

تفاعل واسع وثناء على المبادرة

لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من أولياء الأمور والمجتمع التربوي، حيث أثنى الكثيرون على المبادرة، معتبرينها رسالة تربوية راقية تعزز قيمة الأسرة، وتُشعر الآباء بمدى تأثيرهم في حياة أطفالهم.

وأكد متابعون أن مثل هذه المبادرات تُنمّي التعبير العاطفي لدى الطلبة، وتشجّعهم على تقدير الأدوار العائلية، بعيدًا عن الأطر التقليدية.

تعزيز القيم الأسرية في التعليم

تحرص مدارس دبي الخاصة على الاحتفاء بالمناسبات الاجتماعية، ليس فقط كفعاليات مدرسية، بل كفرص تربوية لغرس مفاهيم الشكر والامتنان، وربط القيم التعليمية بالواقع العائلي للطلبة.

وفي “يوم الأب”، عبّر أطفال دبي بلغة قلوبهم، عن حبّهم الكبير.. ليقولوا لكل أب: “وجودك هو أعظم هدية.