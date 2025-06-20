الامارات | إغلاق "مطعم الرابعة" في أبوظبي لخطورته على الصحة العامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم الرابعة" في غياثي/منطقة الظفرة، والتي تحمل الرخصة التجارية (CN-1022334) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

محمد يوسف

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