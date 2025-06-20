الامارات | انطلاق فعاليات «ملتقى الوقاية من المخدرات 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس مكافحة المخدرات، انطلقت، أمس، فعاليات «ملتقى الوقاية من المخدرات 2025»، تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويستمر حتى 29 يونيو الجاري، في «غاليريا» بجزيرة المارية في أبوظبي.

‏افتتح فعاليات الملتقى قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، بحضور مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، اللواء محمد سهيل الراشدي، ومدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، ومدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، العميد طاهر غريب الظاهري، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، القاضي الدكتور حاتم علي، إضافة إلى ممثلين من القيادات الشرطية في الدولة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

‏وشهد اليوم الأول من الملتقى تنظيم سلسلة من الجلسات الاستشارية المتخصصة، التي تناولت محاور متعددة في مجال الوقاية من المخدرات، أبرزها: تعزيز دور الأسرة في الوقاية، وتقديم الدعم والتوجيه للأسر والشباب، وأهمية التواصل الأسري الفعال، وتنمية مهارات اتخاذ القرار لدى فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى دعم الصحة النفسية والسلوك الوقائي، وتأثير البيئة الاجتماعية في تشكيل السلوك.

‏كما شهد الملتقى في يومه الأول تفاعلاً لافتاً من الزوار، خصوصاً الشباب، لما يتميز به من تنوّع في الفعاليات ما بين جلسات استشارية، وورش وعروض ميدانية، وتقنية الواقع الافتراضي (VAR)، إضافة إلى إطلاق مجلس الوقاية من المخدرات، ومجلس قادة المستقبل، برنامج «أساليب التوعية الأسرية والمجتمعية».

‏وتخلل الملتقى مجموعة من الفعاليات الجماهيرية والتفاعلية، من أبرزها عروض موسيقية للفرقة العسكرية بشرطة أبوظبي، وعروض الكلاب البوليسية من إدارة التفتيش الأمني، إلى جانب حلقات بودكاست «الوقاية من المخدرات» من تنظيم قسم الوقاية من المخدرات الاتحادي، ومسابقات تثقيفية متنوعة موجهة إلى أفراد المجتمع كافة.