الامارات | عبدالرزاق الأسمر بطلاً لتحدي القراءة العربي في لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج تحدي القراءة العربي الطالب عبدالرزاق الأسمر بطلاً لدورته التاسعة على مستوى الجمهورية اللبنانية، من بين 23 ألفاً و361 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات، ومثلوا 203 مدارس، وتحت إشراف 167 مشرفاً ومشرفة.

وجرى تتويج الطالب عبدالرزاق الأسمر من الصف السادس في ثانوية مناهج العالمية، التابعة لمنطقة الشمال التعليمية، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية، الدكتورة ريما كرامي، والقائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، فهد سالم الكعبي، والمدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية، الدكتور حسان فلحة، ومشاركة مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور فوزان الخالدي، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، والمهتمين بالشأن المعرفي، وذوي الطلاب والطالبات المشاركين في المنافسات.

وتضمن الحفل الختامي أيضاً، تتويج إناث بيضون، من منطقة بيروت التعليمية، بلقب «المشرفة المتميزة»، ومدرسة طرابلس الحدادين، من منطقة الشمال، بلقب «المدرسة المتميزة».

وفي فئة أصحاب الهمم، نال المركز الأول الطالب ذو الفقار علي صبرة من الصف الـ12 في ثانوية الرحمة التابعة لمنطقة النبطية، وذلك من بين 700 طالب وطالبة تنافسوا على لقب هذه الفئة.

ونوّهت الدكتورة ريما كرامي بأهمية مبادرة تحدي القراءة العربي، معتبرة أن القراءة ليست ترفاً بل «ضرورة وجودية وسبيل إلى بناء الإنسان العربي المفكر والمبدع».

ورأت أن تحدي القراءة العربي نجح، على مدى مواسمه التسعة، في تجاوز حدود المسابقة المدرسية، ليتحول إلى «حركة معرفية عربيّة حيّة»، قادرة على مخاطبة الأجيال الجديدة بأساليب مبتكرة تشجع على التعلم الذاتي والانفتاح الثقافي.

وأضافت أن «التزام لبنان بهذه المبادرة منذ انطلاقتها يعكس إيماننا العميق بمركزية المعرفة في صناعة المستقبل، وباللغة العربية كجسر نحو الحضارة والانفتاح».

وعبّرت عن اعتزازها بمستوى الطلاب اللبنانيين الذين أثبتوا قدرة متميزة على التحليل والتفكير النقدي والحوار.

وتوجّهت كرامي بالتهنئة إلى الطالب عبدالرزاق الأسمر بطل تحدي القراءة العربي على مستوى لبنان، مشيدة بجهود المدارس والمشرفين والمشرفات والمحكمين والمحكمات، والدور الكبير للأهل الذين احتضنوا هذا الشغف بالقراءة.

وثمنت وزيرة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ما تبذله دولة الإمارات من جهود لإحياء روح القراءة في العالم العربي، وقالت: «فلنواصل هذا المسار معاً، لأن أمة تقرأ، أمة ترقى».

من جانبه، أكد الدكتور فوزان الخالدي أن النجاحات القياسية التي سجلتها الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، تأتي امتداداً لما رسخته المبادرة منذ إطلاقها في عام 2015، من رؤى واضحة حول إحداث التأثير الإيجابي في المجتمعات العربية من خلال الاستثمار في الأجيال العربية الجديدة، والارتقاء بقدراتها وإمكاناتها عبر التركيز على نشر التعليم والمعرفة كأولوية عمل في نهج مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وقال: «أظهر طلاب وطالبات الجمهورية اللبنانية الشقيقة قدرة كبيرة على الاستيعاب والتعامل مع المعايير الدقيقة لمبادرة تحدي القراءة العربي، وفي مقدمتها إجادة التعبير عن الذات بلغة عربية رفيعة المستوى، وهو ما بدا واضحاً طوال تصفيات الدورة التاسعة، ما يؤكد الاهتمام العميق من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بتوفير الشروط المثالية التي تتيح للطلبة زيادة معارفهم، وتقديم صورة مشرقة عن الواقع التعليمي والثقافي في بلدهم».

وهنأ الخالدي أبطال الدورة التاسعة على مستوى لبنان، مثمناً جهود وزارة التربية والتعليم وجميع المدارس والمشرفين والمشرفات وأولياء أمور الطلاب والطالبات، وحرصهم على تسهيل مشاركة أبنائهم في المنافسات.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلق في العام الدراسي 2015 - 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، وترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية بوصفها لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.

ويسعى التحدي الذي ينضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.

وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية، وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة، يمثلون 132 ألفاً و112 مدرسة، وبإشراف 161 ألفاً وأربعة مشرفين ومشرفات.

قائمة الأوائل

ضمت قائمة الـ10 الأوائل على مستوى لبنان، إضافة إلى الطالب عبدالرزاق الأسمر، كلاً من: مانيسا بلال أبومحمود، من الصف الـ10 في ثانوية المنارة الرسمية التابعة لمنطقة الشمال التعليمية، وزهرة وهبي نحولي من الصف الـ11 في ثانوية السفير (الجنوب)، ونور حسين حيدر من الصف الـ12 في ثانوية الإمام الحسن - جمعية المبرات (جبل لبنان)، وعبدالرحمن محمد إبراهيم المحمد من الصف الـ10 في مدرسة المنار الإسلامية (الشمال)، وحلا باسم حفار من الصف السابع في مدرسة الجيل الواعد (الشمال)، ومريم داني القص من الصف الخامس في مدرسة الجيل الواعد (الشمال)، وسعاد عاصم عارفي من الصف التاسع في مدرسة الأفق الجديد (الجنوب)، وبتول علاء أبوحمدان من الصف الثامن في ثانوية الإمام الجواد (البقاع)، وحسين علي علي مرتضى من الصف التاسع في مدرسة تمنين التحتا المتوسطة الرسمية (بعلبك والهرمل).

ريما كرامي:

• تحدي القراءة العربي نجح، على مدى مواسمه التسعة، في تجاوز حدود المسابقة المدرسية ليتحول إلى حركة معرفية عربية حية.

فوزان الخالدي:

• النجاحات القياسية للدورة التاسعة امتداد لما رسّخته المبادرة من رؤى حول إحداث التأثير الإيجابي في المجتمعات العربية.

• ذو الفقار صبرة يحرز المركز الأول في فئة أصحاب الهمم من بين 700 طالب وطالبة.