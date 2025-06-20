سلطان القاسمي: فخور بمستوى خريجي وخريجات أكاديمية الشارقة للنقل البحري

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح أمس، حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية وعددهم 23 خريجاً وخريجة، وذلك على مسرح الأكاديمية بمدينة خورفكان.

وهنأ صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمة بهذه المناسبة، آباء وأمهات وأولياء أمور الخريجين والخريجات وقال: «فرحتكم اليوم بأبنائكم وبناتكم يوازيها فرحتنا بإسداء العلم النافع إلى زهرات قلوبكم ونحن لا نفخر فقط بالخريجين والخريجات، وإنما نفخر بالآباء والأمهات الذين بثوا الثقة في نفوس أبنائهم وبناتهم فالأكاديمية المتخصصة في النقل البحري ليست كأي أكاديمية أو جامعة، لأن خريجي الجامعة لا يتعدون المكاتب والأدراج التي يتعلمون عليها لكن هؤلاء الطلاب والطالبات عِلمَهم في أعماق البحار، وعِلمهم في آخر الدنيا، فكم ستصبر هذه الأم وكم سيصبر هذا الأب عن أبنائه وبناته».

وتناول صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري الجهد الكبير الذي بذله الطلاب والطالبات خلال التدريب العملي مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا أي شكوى من هذه الدفعة على وجه الخصوص وهم في أعالي البحار، أو في مضايق المداخل البحرية، وقال سموه: «نحن كنا معهم بدعائنا وبمثابرتنا بالوسائل التي نطلبها من تلك المؤسسات لأننا نضعهم في سُفنٍ بين عُمالٍ وسهرٍ ومخاطر ومع ذلك كانوا عند حُسن الظن بهم».

وأشار سموه إلى أن إنجاز التدريب العملي للطلبة الخريجين في الأكاديمية أكبر مكسب وأكبر دافع لسموه شخصياً لأنه كان واثقاً من نجاح أبنائه وبناته في اجتياز كل التحديات والصعوبات أثناء التدريبات العملية في أعماق البحار البعيدة، وذلك لجودة البرامج المقدمة في الأكاديمية.

وقال سموه: «كثيرٌ من الناس يخاف حتى من صوت الموج، فما بالك بهذه الزهرات الصغيرات، قلوبنا معهن وقلوبنا مع أبنائنا في كل تدريب نقول، إن هؤلاء الخريجين منحوا علما نافعا وثقة في النفس من خلال الأساتذة في الأكاديمية وإدارتها، حتى وصلوا إلى هذا المستوى هنيئاً لكم ولنا بأبنائكم وبناتكم وبأكاديميتنا التي تصل الآن إلى أعلى مستوى في العالم».

وتطرق سموه إلى المستوى الباهر لخريجي الأكاديمية حتى أصبحت كبريات الشركات في المجال البحري تفتخر بهم، وقال سموه، إن هذا لا يأتي بجرة قلمٍ مني أو بمالٍ نبذله، بل من الأساس لكل منهم، من الأم ومن الأب والمعلمين الكلُ مجتهد والكل يعمل والآن سيتم إضافة برامج الدراسات العليا في الأكاديمية من درجات الماجستير والدكتوراه.

وأعرب سموه عن فخرهم بترحيب الأكاديمية بفتح أبواب التعاون العلمي مع دول العالم حيث تم اعتماد شهادات الأكاديمية مما لا يقل عن 10 من المؤسسات العالمية لذا أصبح كثير من الدول تطلب أن يتم تدريب طلبتها في الأكاديمية، والباب مفتوح لكل الناس من الشرق والغرب وأفريقيا، وهذا ما يزيد من سمعة مدن المنطقة الشرقية خورفكان وكلباء ودبا الحصن وسبق أن تم الاحتفال بالأكاديمية في مؤتمر البحار في جمهورية فرنسا والكل يريد أن يتعاون معها ويتعلم.

ونوه صاحب السمو حاكم الشارقة بالتطور الكبير في جميع المستويات في إمارة الشارقة وارتباطها بالعلم والمعرفة في مناطقها كافة، وهو ما ينعكس في الإنتاج العلمي والعملي والإسهام في حياة المجتمع وقال، إن هذا الرقيّ في المستوى مكسبُ من مكاسب الحياة.

كان حفل التخريج قد استهل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ودخول موكب الخريجين والخريجات إلى منصة التخريج.

ألقى بعدها الدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، كلمةً قدم فيها التهنئة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية التي تجسّد استمرار مسيرة التميز والريادة، التي تأسست عليها الأكاديمية.

وأشار الزعابي إلى اهتمام صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري بتنمية اهتمامات الطلبة وتطوير شخصياتهم في جميع الجوانب خلال فترة دراستهم.