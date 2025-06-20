عمّار بن حميد يستقبل القنصل الأميركي وسفيرة استونيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استقبل سموّ الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، وليّ عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، روبرت أدريان رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية.

وبحث سموّه والقنصل الأميركي سُبُل تعزيز التعاون في القطاعات المختلفة، وذلك انطلاقاً من أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

من جانبه، عبّر القنصل روبرت أدريان رينز، والوفد المرافق له عن خالص شكرهم وصادق امتنانهم لسمو الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب، مشيدين بالتطور المتنامي في إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، وعدد من االمسؤولين.

كما استقبل سموّ الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، وليّ عهد عجمان، رئيس المجلس التّنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، ماريا بيلوفاس سفيرة جمهورية أستونيا لدى الدولة.

ورحّب سموّ وليّ عهد عجمان، بسفيرة جمهورية أستونيا، واستعرض معها خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.

من جهتها، أعربت السفيرة ماريا بيلوفاس والوفد المرافق لها عن خالص الشكر والامتنان لسموّه ، على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالتطور المتنامي بإمارة عجمان.