برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات «ملتقى الوقاية من المخدرات 2025»

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس مكافحة المخدرات، انطلقت اليوم الخميس فعاليات «ملتقى الوقاية من المخدرات 2025» تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويستمر حتى 29 يونيو الجاري في غاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي.

افتتح فعاليات الملتقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، والعميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، والقاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ممثلين من القيادات الشرطية بالدولة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وشهد اليوم الأول من الملتقى تنظيم سلسلة من الجلسات الاستشارية المتخصصة، التي تناولت محاور متعددة في مجال الوقاية من المخدرات، أبرزها: تعزيز دور الأسرة في الوقاية، وتقديم الدعم والتوجيه للأسر والشباب، وأهمية التواصل الأسري الفعال، وتنمية مهارات اتخاذ القرار لدى فئات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى دعم الصحة النفسية والسلوك الوقائي، وتأثير البيئة الاجتماعية في تشكيل السلوك.

كما شهد الملتقى في يومه الأول، تفاعلًا لافتًا من الزوار، خاصة الشباب، لما يتميز به من تنوع في الفعاليات ما بين جلسات استشارية، وورش وعروض ميدانية، وتقنية الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى إطلاق مجلس الوقاية من المخدرات، ومجلس قادة المستقبل، برنامج «أساليب التوعية الأسرية والمجتمعية».

‏وتخلل الملتقى مجموعة من الفعاليات الجماهيرية والتفاعلية، من أبرزها عروض موسيقية للفرقة العسكرية بشرطة أبوظبي، وعروض الكلاب البوليسية من إدارة التفتيش الأمني، إلى جانب حلقات بودكاست «الوقاية من المخدرات» من تنظيم قسم الوقاية من المخدرات الاتحادي، ومسابقات تثقيفية متنوعة موجهة إلى كافة أفراد المجتمع.