الامارات | قرقاش: تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران عميقة على المنطقة بأسرها

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران عميقة على المنطقة بأسرها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة في تدوينة على منصة "إكس": "الهجوم الإسرائيلي على إيران، والحرب الدائرة بينهما لحظة فارقة تحمل في طياتها تداعيات عميقة على البلدين والمنطقة بأسرها".
وأضاف قرقاش، "الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب فوراً، والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، فهكذا تُعلِّمنا تجارب المنطقة وتاريخ حروبها".
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