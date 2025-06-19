الامارات | 8 مؤشرات لقياس جودة خدمات الحافلات المدرسية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ثمانية مؤشرات لقياس رضا ذوي الطلبة عن خدمة الحافلات المدرسية، خلال العام الدراسي الجاري، 2024 - 2025، وذلك بناءً على مقياس من خمسة مستويات تشمل: «موافق بشدة»، و«موافق»، و«محايد»، و«غير موافق»، و«غير موافق على الإطلاق»، مشيرة إلى أن العام الدراسي المقبل سيشهد إلزام جميع مدارس الإمارة بالامتثال لسياسة النقل المدرسي الجديدة.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة أن سياسة المدارس بشأن النقل، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ستحمّل المدارس ضمان سلامة جميع الطلبة أثناء نقلهم من المدرسة وإليها، كما تلزم على جميع المشغلين، وطاقم خدمة النقل المدرسي، بالامتثال لمتطلبات مركز النقل المتكامل المدرجة في اللائحة التنفيذية المتعلقة بتنظيم خدمة النقل المدرسي في إمارة أبوظبي.

مؤشرات

وشملت مؤشرات قياس جودة خدمات الحافلات المدرسية، التي حددتها الدائرة في استبيان أولياء أمور الطلبة، معايير القيادة، والالتزام بالمواعيد، والنظافة، ومكان الصعود والنزول، ومواعيد الصعود والنزول، واتباع معايير السلامة، وسلوك الطلبة داخل الحافلة، وخدمة الحافلات بشكل عام. ودعت دائرة التعليم والمعرفة، الآباء والأمهات إلى المشاركة في استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي، الذي يهدف إلى تحسين تجربة الأبناء التعليمية.

تحسين الخدمة

كما وضعت الدائرة مقترحات لتحسين خدمة الحافلات المدرسية، منها التنظيف المنتظم للحافلات، وتقليل ازدحام الحافلات، وترقيم المقاعد وتخصيصها، وتحسين سلوك الطالب في الحافلة، وتقليل زمن وخط سير الرحلة، وتوفير خدمة الحافلات من الباب إلى الباب، ورفع مستوى القيادة، وزيادة قوة تكييف الهواء، وتوفير وسائل الترفيه في الحافلات، وتحديث معلومات نقاط التجمع ووقت وصول الحافلة، إضافة إلى توفير آلية للتواصل مع المشرفين والسائق في حال تأخر الحافلة.

التزامات

وحددت الدائرة في السياسة الجديدة خمسة التزامات على المدارس بدءاً من العام المقبل، تضمنت توفير خدمة النقل المدرسي لطلابها، سواء كان مباشرة أو من خلال مشغلين خارجيين معينين من قبلها، مع توفير أي دعم أو مساعدات وخدمات ذات صلة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية للاستفادة من خدمات الحافلات المدرسية، وتحمل المدرسة المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع الطلبة والأفراد على متن الحافلات المدرسية أثناء الرحلة، ولو كانت المدرسة تعتمد على مشغلين من جهات خارجية، والتأكد من أن المشغلين يوفرون تدريباً على سلامة الطلبة وسلامة الحافلات، والتأكد من انضباط الطلبة والالتزام بقواعد المدرسة المتعلقة بسلوك الطلبة أثناء الرحلة، إضافة إلى توعية أولياء الأمور حول خدمة النقل المدرسي عبر التواصل معهم وتقديم المعلومات التعليمية.

حافلات الرحلات

وأكدت على ضرورة التزام المدرسة بنقل الطلبة للرحلات الميدانية بواسطة حافلات مدرسية وفق المتطلبات الفنية المدرجة في دليل أبوظبي الإرشادي لتنظيم حركة سير الحافلات المدرسية، بما في ذلك الرحلات التي تزيد المسافة المقطوعة فيها على 80 كيلومتراً. وفي حال تطلب الأمر استخدام حافلات سياحية، يجب أن تكون مستوفية لعدد من المتطلبات الفنية، منها حزام الأمان، وطفايات الحريق، ونظام آلي لإطفاء حرائق المحرك، والإسعافات الأولية، وتوفر مخارج الطوارئ، والكاميرات إن وجدت»، وتوفير التأمين الشامل للسائق والركاب، وتسجيل الحافلات السياحية في نظام أساطيل لدى مركز النقل المتكامل، إضافة إلى أي متطلبات فنية تطلب مستقبل، مشيرة إلى أنه يجب على المدرسة إبلاغ مركز النقل المتكامل عند استخدام الحافلات السياحية للرحلات الميدانية، وتتحمل المدرسة مسؤولية تتبع هذا النوع من الرحلات، كما يجب عليها إبلاغ أولياء الأمور بنوع الحافلة التي سيتم استخدامها في نماذج الموافقة على الرحلة الميدانية.

الامتثال

وشددت على ضرورة أن تكون جميع المدارس متوافقة بالكامل مع هذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي المقبل 2025- 2026، إذ إن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرّض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها القانون.

رسوم الحافلات

يجب أن يقترح المشغلون رسوم الحافلات المدرسية بناءً على إطار عمل رسوم الحافلات المدرسية لمركز النقل المتكامل، وتتم الموافقة عليها من قبل دائرة التعليم والمعرفة، كما يجب التنسيق مع مركز النقل المتكامل قبل الموافقة على طلبات زيادة الرسوم الاستثنائية من قبل دائرة التعليم والمعرفة، إضافة إلى حظر استخدام الحافلات المدرسية لنقل ركاب غير الطلبة، وفقاً للائحة التنفيذية المتعلقة بتنظيم خدمة النقل المدرسي في إمارة أبوظبي.

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