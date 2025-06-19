الامارات | بلدية دبي تنجز تطوير شبكة الصرف الصحي والأمطار في «ند الشبا 3»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت بلدية دبي من تنفيذ مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة «ند الشبا 3»، بكُلفة 277 مليون درهم، وتغطي مساحة 340 هكتاراً بعدد أراضٍ يصل إلى 300 قطعة أرض، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الشاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والارتقاء بمرونتها لاستيعاب النمو السكاني والعمراني، بما يرسّخ مكانة دبي مدينة رائدة في جاهزية بنيتها التحتية للمستقبل.

ويُسهم المشروع في تعزيز مرونة المدينة لمواجهة التحديات البيئية، كما يدعم توجهات دبي في التحول نحو نموذج مدن المستقبل الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف الأجندات الوطنية ورؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الأفضل عالمياً في جودة بنيتها التحتية وخدماتها العامة.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن إنجاز هذا المشروع خطوة جديدة نحو ربط كل مناطق إمارة دبي بمنظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بما يعزّز جاهزية واستعداد الإمارة للمتغيرات المناخية المستقبلية لـ100 عام قادمة، التي تتمحور حول برنامجين استراتيجيين من بين الأضخم في المنطقة؛ مشروع «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة البالغة كلفته 30 مليار درهم، ومشروع تطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة بقيمة 80 مليار درهم.

وزودت بلدية دبي منطقة «ند الشبا 3» بشبكة صرف صحي متقدمة يصل طولها إلى نحو 24 كيلومتراً، فيما يراوح قُطر خطوط الشبكة بين 200 - 800 ملم، حيث ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

وأضافت البلدية محطة ضخ متطوّرة بقدرة استيعابيّة تصل إلى 4000 لتر في الثانية، ستدعم كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في المنطقة. كما زودت المنطقة بشبكة من الخطوط تعتمد على الانحدار الطبيعي بطول 31 كيلومتراً، وبأقطار تراوح بين 250 و1500 ملم، وذلك لضمان انسيابية مياه الأمطار.