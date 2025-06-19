الامارات | «هيئة المعرفة»: تفعيل «مجلس طلبة دبي» العام الأكاديمي المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن تفعيل «مجلس طلبة دبي» العام الأكاديمي 2025 - 2026، ضمن مبادرة «قادة الغد» في استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.

وأفادت الهيئة بأن المجلس يعد خطوة محورية نحو تعزيز صوت طلبة دبي، وضمان أن تكون آراؤهم محوراً أساسياً في تطوير السياسات التعليمية ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، إضافة إلى تعزيز بيئة تعليمية أكثر شمولاً ومرونةً وابتكاراً، تتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته. وأوضحت أن المجلس يضم في عضويته 15 طالباً وطالبة، من بينهم طلبة إماراتيون، للعام الدراسي المقبل 2025–2026، من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية المختلفة المطبقة في دبي، كما سيعكس المجلس التنوع الذي يُعد سمة مميزة لمنظومة التعليم الخاص في الإمارة، ما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمجتمع الطلبة يعكس اهتماماتهم وتنوع خلفياتهم الثقافية.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في دبي، الدكتورة آمنة المازمي، في تصريحات صحافية، أمس: «إن استراتيجية التعليم في دبي 2033 ترتكز على مبدأ أن الطلبة شركاء في تصميم رحلتهم التعليمية، ويُعد هذا المجلس منصة رائدة تعبّر عن صوت الطلبة، وتمكّنهم من الإسهام في تشكيل مستقبل التعليم في الإمارة، إضافة إلى إشراكهم بشكل فعّال في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر في تجاربهم التعليمية. كما تسهم في غرس مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي التي يحتاج إليها الطلبة للنجاح في الحياة بعد المدرسة».

وأضافت: «نتطلّع إلى استقبال طلبات الترشيح واختيار ممثلي طلبتنا، بمن فيهم الطلبة الإماراتيون، للعام الدراسي المقبل 2025 - 2026، إيماناً منا بأهمية أفكارهم وآرائهم، وأن صوتهم قادر على الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة، واستكشاف الفرص التي تُثري تجارب التعليم والتعلّم في رحلة كل متعلّم في دبي».

منصة حيوية

وأوضحت الهيئة أن المجلس يوفر منصة حيوية لممثلي الطلبة للتواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتعاون المشترك لتعزيز الفهم المتبادل، والعمل كحلقة وصل بين مجتمع الطلبة والهيئة حول التحديات الراهنة واستكشاف الفرص في مشهد التعليم الخاص في دبي، ومعالجة القضايا ذات الأولوية المشتركة، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز المشاركة الطلابية الفاعلة والتميز التعليمي.

شروط ومعايير

وأجازت الهيئة لكل مدرسة خاصة في الإمارة ترشيح طالب واحد لتمثيل طلابها، وفق شروط محددة، من أبرزها أن يتمتع بحسن السلوك، وأن يُظهر قدرات قيادية قوية، وأن يمتلك مهارات فعالة في التواصل والعمل الجماعي، إضافة إلى أن يكون مشاركاً بفعالية في الأنشطة المدرسية أو المجتمعية، فضلاً عن الحصول على موافقة كلٍّ من ولي الأمر والمدرسة على الترشيح. وقالت الهيئة :«سيتم اختيار أعضاء المجلس وفق آلية منهجية قبل انطلاق العام الدراسي 2025–2026، وتكون العضوية لمدة عام دراسي واحد، مع إمكانية إعادة التقديم لفترة ثانية كحد أقصى، بناءً على أداء الطالب واستيفائه شروط ومعايير المبادرة».

وأشارت إلى أنه يمكن للطلبة المؤهلين والراغبين في الانضمام إلى البرنامج التواصل مع إدارة مدرستهم للتعرّف إلى إجراءات الترشيح.

وأكدت أن مبادرات التغيير تشكل جوهر استراتيجية التعليم 2033، وسيتم تنفيذها على مراحل خلال الأعوام المقبلة بهدف إعادة صياغة التجربة التعليمية ومخرجات التعليم، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميّز في كل مرحلة من مراحل التعليم.