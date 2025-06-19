الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشاة

طالب سكان في منطقتَي مربح وقدفع في الفجيرة الجهات المعنية بإنشاء جسر لعبور المشاة، يربط المنطقتين المتجاورتين اللتين يفصل بينهما الشارع الرئيس، حفاظاً على سلامة العابرين، مشيرين إلى أنه لا يوجد مكان لعبور المشاة، باستثناء وجود مطب اصطناعي، ولا توجد لوحات مرورية إلزامية لوقوف المركبات للمشاة، لذا تمنوا أن تصل رسالتهم إلى الجهة المعنية للنظر في إعادة تخطيط الشارع، وإنشاء جسر للمشاة يضمن السلامة المرورية وحركة المارة بشكل سلس وآمن.

اقتراح

اقترح قرّاء على الجهات المعنية ربط الاشتراكات السنوية للمواقف، في المناطق التي تعاني شح المواقف وكثرة المركبات، بالعقود الإيجارية، بحيث يكون لكل شقة موقف مخصص.

ازدحام

شكا قراءٌ زحامَ السيارات المتجهة إلى ميناء أبوظبي وجسر الشيخ خليفة من شارع المطار، خصوصاً في فترات الذروة، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

إزعاج

انتقد قائدو سيارات قيام البعض باستخدام الإضاءة القوية لاستعجال السيارات التي أمامهم بشكل مبالغ فيه، ما يتسبب في إرباك السائقين الآخرين في الطريق، وتالياً أصبحت عادة عند بعض السائقين.

تسول

نلاحظ انتشار أشخاص، يحملون جنسيات مختلفة، يمارسون التسول في بعض إمارات الدولة، خصوصاً على بعض الطرق الرئيسة في مركز المدينة، إذ إنهم يستعطفون المارة، ويزعمون معاناتهم أمراضاً خطرة وحاجتهم للعلاج، فضلاً عن عدم قدرتهم على سداد المتأخرات الإيجارية، وغيرها من الأمور الأخرى، رغم وجود مؤسسات خيرية وقنوات رسمية تُعنى بهذه الأمور، لذا نطالب المسؤولين في الجهات المختصة بالنظر في أمر هذه الظاهرة غير الحضارية.