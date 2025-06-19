الامارات | «شرطة دبي» تكرّم 66 سائقاً مثالياً لم يرتكبوا حوادث مرورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اللواء حارب بن محمد الشامسي، حفل تكريم الفائزين في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» في دورتها السابعة، التي تنظمها إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم - جينيسس، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والهادفة إلى تكريم السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية على مستوى شرطة دبي.

حضر حفل التكريم الذي أُقيم في نادي ضباط شرطة دبي، مساعدو القائد العام لشرطة دبي، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والموظفين والشركاء في تنظيم مبادرة «نجوم القيادة الآمنة»، وكرّم اللواء الشامسي - يرافقه مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، ومدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، اللواء راشد الفلاسي، ونائبه العميد نبيل عبدالله الرضا، ومدير إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، العقيد سميرة عبدالله آل علي - الفائزين في المبادرة من مختلف الفئات، والتي استهلها بتكريم 66 سائقاً مثالياً من مختلف القطاعات الشرطية.

كما كرّم اللواء الشامسي الإدارات العامة في شرطة دبي الفائزة بمبادرة «نجوم القيادة الآمنة»، حيث فازت الإدارة العامة للمرور بدرع الفئة الذهبية، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالفئة الفضية، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالفئة البرونزية.

مراكز الشرطة

وعلى مستوى مراكز الشرطة، فاز مركز شرطة الرفاعة ضمن المجموعة (أ) بالفئة الذهبية، ومركز شرطة الراشدية بالفئة الفضية، ومركز شرطة بر دبي بالفئة البرونزية، فيما فازت المراكز المُصنفة ضمن المجموعة (ب) للمبادرة في الفئة الذهبية مركز شرطة لهباب، وبالفئة الفضية مركز شرطة الفقع، وبالفئة البرونزية مركز شرطة الموانئ.

«أسطولنا أمانة»

وخلال الحفل أيضاً، كرّم اللواء حارب الشامسي ثلاثة موظفين في شرطة دبي ضمن فئة «أسطولنا أمانة»، وهي فئة تُعنى بالنزول الميداني ومعاينة جاهزية أسطول القوة، حيث فاز بالفئة الذهبية الرقيب عبدالله صديقي، وبالفئة الفضية الملازم منير البلوشي، وبالفئة البرونزية الرقيب أول محسن العريف.

وعلى مستوى المراكز ضمن فئة «أسطولنا أمانة»، فاز مركز شرطة الخيالة بالفئة الذهبية، ومركز شرطة بر دبي بالفئة الفضية، ومركز شرطة الراشدية بالفئة البرونزية.

خدمة «I- serve»

كما كرّم اللواء الشامسي أكثر المستخدمين لخدمة «I- serve»، وهي خدمة السيارات التشاركية في شرطة دبي، والتي يمكن تشغيلها والتنقل فيها من خلال تطبيق ذكي، وهم العريف أول حبيب صادق، والرقيب سالمين زياد، والمدني داد محمد، إلى جانب تكريم الرعاة من شركة ماجد الفطيم، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وغيرهما.

وفي ختام الحفل، أشاد اللواء الشامسي بالتزام السائقين بقواعد السير والمرور، وحرصهم على تعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» تسهم في خفض الحوادث المرورية عبر تعزيز الالتزام بقواعد السلامة العامة، وأنها تعكس حرص شرطة دبي الدائم على تكريم المتميزين في العمل، بما يسهم في تعزيز مسيرة التميز والريادة.