الامارات | «العمل المرن» لمقدمي الرعاية للوالدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية، ودائرة التمكين الحكومي، تفاصيل خدمة «العمل المرن»، التي تتيح للموظفين من مقدّمي الرعاية لوالديهم من كبار المواطنين، الاستفادة من أنظمة العمل المرنة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي. وتهدف الخدمة إلى تمكين الأبناء من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الأسرية والمهنية، بما يضمن توفير الرعاية المُثلى لكبار المواطنين.

وأوضح مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بالمؤسسة، عبدالرحمن البلوشي، أن من بين أبرز شروط الخدمة أن يكون الموظف من العاملين بالجهات الحكومية في أبوظبي، وأن تكون حالة كبار المواطنين الصحية تستدعي رعاية مستمرة بالمنزل.

وأوضحت مديرة دائرة تنمية الأسرة بالمؤسسة، وفاء محمد آل علي، أن من ضمن الشروط أن يكون والدا مقدم الطلب من كبار المواطنين الذين تجاوزوا 60 عاماً، وأن يكون مقدم الطلب من أقاربهم من الدرجة الأولى، وأشارت إلى أن التقديم يتم عبر منصة «تم» للخدمات الحكومية.