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الامارات | رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً سبل احتواء التصعيد في المنطقة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً سبل احتواء التصعيد في المنطقة 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً سبل احتواء التصعيد في المنطقة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، أمس، خلال اتصال هاتفي، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها لمصلحة شعبيهما.

كما استعرض صاحب السموّ رئيس الدولة والرئيس الروسي مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى الجهود المبذولة لاحتواء الموقف ووضع حد للتصعيد.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار لتفادي تعريض الأمن الإقليمي والعالمي إلى مزيد من التهديدات، مشددين على دعم كل ما من شأنه تحقيق التهدئة عبر الوسائل الدبلوماسية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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