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عمّار بن حميد والسفير الإسباني يبحثان تعزيز العلاقات

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عمّار بن حميد والسفير الإسباني يبحثان تعزيز العلاقات

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استقبل سموّ الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، وليّ عهد عجمان، رئيس المجلس التّنفيذي، صباح أمس، بمكتبه في مبنى الجّهات الحكوميّة بالديوان الأميريّ، إميلو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا لدى الدّولة.
ورحّب سموّ وليّ عهد عجمان، بالسّفير الإسباني، متمنّياً له التوفيق والنجاح في أداء ‏عمله، بما يسهم في توطيد علاقات الصّداقة والتّعاون مع مملكة إسبانيا ‏على الصعد كافة.
‏وتطرّق الجانبان إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا، وبحثا سبل توطيدها في المجالات المختلفة، لا سيما المجالين التجاري والسياحي اللذين تدعمها روابط قوية بين الشعبين الصديقين قائمة على أساس التاريخ والثقافة.
بدوره، أبدى السفير إميلو بين جودوس، سعادته بلقاء سموّ وليّ عهد عجمان، معرباً عن خالص التقدير والامتنان لما لقيه من حفاوة وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده الإمارة من نهضة وتطور في الميادين المختلفة، خصوصاً السياحية والاقتصادية. 
حضر اللقاء الدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وعمر لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ووليد خليل الهاشمي، المستشار في الديوان الأميري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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