الامارات | 27 يونيو الجاري عطلة رأس السنة الهجرية بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميمًا، بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي يوم الجمعة، الموافق لـ27 يونيو 2025 بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1447.

واستثنت الدائرة في تعميمها الهيئات والدوائر والمؤسسات التي تضم موظفين يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية ويضمن حسن سير العمل في مرافقها خلال هذه العطلة.