الامارات | جامعة الإمارات تقفز 68 مرتبة في تصنيف "يو إس نيوز" العالمي للجامعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، الدكتور أحمد الرئيسي، عن تحقيق الجامعة قفزة نوعية في التصنيف العالمي لأفضل الجامعات الصادر عن مؤسسة "يو إس نيوز وورلد ريبورت" للعام 2025-2026، حيث تقدّمت الجامعة 68 مرتبة لتصل إلى المركز 333 عالمياً.

واعتبر الرئيسي هذا التقدّم بأنه إنجاز يعكس المكانة البحثية المتنامية للجامعة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في إطار سعي الجامعة المستمر للانضمام إلى مصاف الجامعات المتقدمة عالمياً.

ويعد تصنيف "يو إس نيوز" واحداً من أبرز التصنيفات العالمية التي تُقيّم أداء الجامعات وفقاً لمعايير دقيقة تشمل جودة البحث العلمي، والتعاون الدولي، والتأثير الأكاديمي.