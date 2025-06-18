الامارات | الحبتور: دراسة موسعة حول واقع اليوم الدراسي ومقترح لـ"التربية" وهيئة المعرفة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن الانتهاء من أعداد دراسة موسعة حول واقع اليوم الدراسي، تقديم خطاب رسمي إلى وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تضمن مقترحاً بإعادة تقييم عدد ساعات الدراسة المعتمدة حالياً.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أكد الحبتور أنه ومن منطلق حرصه الدائم على راحة وسلامة الطلبة، قام بالتعاون مع فريق عمله في مجموعة الحبتور، بإعداد دراسة موسعة حول واقع اليوم الدراسي، خلصت إلى تقديم خطاب رسمي إلى وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تضمن مقترحاً بإعادة تقييم عدد ساعات الدراسة المعتمدة حالياً.

وأوضح الحبتور أن “من عاش مرحلة التأسيس في دولة الإمارات، يدرك أن التعليم الحقيقي لا يُبنى على أساس الإرهاق والتعب، بل على بيئة تربوية متوازنة تُحبب الطالب في مدرسته، وتمنحه القدرة على التعلم دون أن يكون مرهقاً نفسياً أو جسدياً”، مشيراً إلى أن “طالب اليوم هو قائد الغد، وما نغرسه في نفسه خلال هذه المرحلة، سيرافقه طويلاً.”

ووجّه الحبتور رسالة مباشرة إلى القائمين على العملية التعليمية، قائلاً: “الأمر ليس تنظيمياً فقط، بل إنساني وتربوي في المقام الأول. هناك معاناة حقيقية يشعر بها أولياء الأمور، وإرهاق يتكبده الطلاب يومياً، ولذلك فإننا بحاجة إلى ساعات تعليم فعالة لا طويلة، ومسارات يومية أقصر لا أصعب.”

وفي ختام تغريدته، أعرب الحبتور عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة، مثمناً تفاعلهما الإيجابي مع المقترح المقدم، وحرصهما على تطوير التعليم وفتح أبواب الحوار البناء. كما أكد استعداد مجموعة الحبتور للمشاركة الفاعلة في كل ما من شأنه دعم بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ومحترِمة لعمر الطفل واحتياجاته.