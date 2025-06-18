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الامارات | رئيس الدولة: الإمارات تواصل الاتصالات المكثفة لخفض التصعيد في المنطقة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | رئيس الدولة: الإمارات تواصل الاتصالات المكثفة لخفض التصعيد في المنطقة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور مسعود بزشكيان، تناولا خلاله مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.

وتطرق الاتصال إلى الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أعرب سموّه عن تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها خلال هذه الظروف.

وشدد سموّه على أن دولة الإمارات تواصل الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الأطراف المعنية، بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً سموّه دعم الدولة لأي خطوات تصبّ في هذا الاتجاه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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