الامارات | تفاهم لتعزيز الابتكار العلمي في «صحة أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «بوهرنجر إنجلهايم» العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية، وذلك على هامش زيارة رسمية يجريها وفد من أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار في أبوظبي، عبر دعم المشروعات البحثية الرائدة، وتوفير بيئة محفزة للتميّز العلمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً في مجالات علوم الحياة والابتكار الصحي.

شهد توقيع المذكرة وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي، والمدير العام رئيس قسم الأدوية البشرية في «بوهرنجر إنجلهايم» لمنطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات، أسامة الحاج، ووقعها كلّ من المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، ورئيس الشؤون العامة والحكومية في الشركة، غالب الأحدب.

وتتيح الشراكة للباحثين في أبوظبي الاستفادة من منصة «OpnMe» البحثية التابعة للشركة، والتي توفر موارد وأدوات علمية متقدمة لدعم الباحثين في مواجهة التحديات البيولوجية المعقدة، وتسريع وتيرة الاكتشافات الطبية.

وتشمل المنصة برامج مخصصة، وتوفر فرصاً للتعاون البحثي والتدريب والدعم للمواهب الناشئة.

وأكدت الدكتورة أسماء المناعي أن هذه الشراكة تمثّل خطوة مهمة في دعم بيئة الابتكار والتكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، معبرة عن تطلعها إلى تمكين الباحثين من الوصول إلى أدوات متقدمة تساعدهم على تطوير حلول طبية مبتكرة بما يعزز جودة الحياة ويخدم مستقبل الصحة.

من جانبه، قال أسامة الحاج إن الشراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي تسهم في دعم مجتمع البحث العلمي في المنطقة، وتمكين المبتكرين من الاستفادة من موارد منصة «OpnMe» لتحقيق نتائج صحية أفضل تعود بالنفع على المجتمعات.