«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: 12 عيادة تقدم خدمات صحية ووقائية وتوعية للمسافرين

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توفير خدمات صحية ووقائية وتوعية للمسافرين، في 12 عيادة مختصة في 6 إمارات، ابتداء من دبي وحتى الفجيرة، مشيرة إلى توفير أكثر من 30 نوعاً مختلفاً من التطعيمات الوقائية التي ينصح بها للمسافرين، والتي تختلف حسب وجهة السفر، عمر المسافر، وحالته الصحية.

وكشفت المؤسسة، رداً على استفسارات «الاتحاد»، عن أنه أعطيت التطعيمات لأكثر من 35 ألف مسافر منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النمو في أعداد المسافرين المستفيدين من خدمات التطعيمات، نظراً لبدء موسم السفر في الصيف.

وقالت الدكتورة شمسة لوتاه، مديرة الصحة العامة في المؤسسة: «من أهم التطعيمات التي يتم تقديمها للمسافرين، التطعيم الثلاثي (الخناق والكزاز والشاهوق)، والإنفلونزا الموسمية، والتهاب الكبد الوبائي (أ وب)، والحمى الشوكية، بالإضافة إلى المكورات الرئوية».

وأشارت إلى تقديم العديد من التطعيمات الأخرى التي توفر حماية من أمراض تشكل خطورة على صحة الفرد والمجتمع، حيث تعمل هذه التطعيمات على الوقاية من أمراض عديدة، مثل الالتهاب الرئوي، التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأذن الوسطي، الحمى الصفراء وحمى التايفوئيد.

ولفتت إلى وجود خدمات أخرى تقدم للمسافرين، بالإضافة إلى التطعيمات الوقائية بمختلف أنواعها، ومنها أدوية وقائية لبعض الأمراض، مثل الملاريا، خاصة للمسافرين إلى الدول التي تنتشر فيها هذه الأمراض كالدول الأفريقية ودول أميركا الجنوبية.



التثقيف والتوعية

تطرقت إلى إعطاء النصائح والإرشادات الصحية للوقاية أثناء السفر، فضلاً عن تقييم المخاطر الصحية قبل السفر، ومن ثم تقديم المشورة الطبية حول الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد السفر.

وحول الدور التوعوي والتثقيفي للمسافرين، أوضحت لوتاه، أنه حرصاً من المؤسسة على تعزيز الوعي الصحي للمسافرين، تقوم بتقديم النصائح والإرشادات الصحية عبر وسائل فعّالة وحديثة تضمن وصولها لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، تعتمد المؤسسة على شاشاتها الرقمية داخل منشآتها لعرض الرسائل التوعوية بشكل مرئي ومباشر للزوار والموظفين.

وأفادت بأن المؤسسة تواكب التوجهات الحديثة من خلال نشر محتواها الصحي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى المجتمع بطرق مبسطة.

وعن أبرز نصائح التوعية والتثقيف الصحي للمسافرين، مع اقتراب موسم الصيف، ذكرت أن الفترة الحالية والشهريين المقبلين، سيشهدان زيادة في الإقبال على السفر والتنقل بين الدول، ما يتطلب من المسافرين اتباع عدد من الإرشادات الصحية المهمة، لضمان رحلة آمنة وخالية من الأمراض.

وأفادت بأن هناك نصائح تتعلق بالممارسات الصحية العامة، وتتمثل في الاهتمام بالنظافة الشخصية، مثل غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل تناول الطعام، وبعد استخدام دورات المياه، وإذا لم يتوفر الماء، يُنصح باستخدام معقم يدين يحتوي على كحول.

كما تضمن ارتداء الكمامة عند الحاجة: خصوصاً في الأماكن المزدحمة، أو في حال كان المسافر يعاني أعراضاً تنفسية أو أمراضاً مزمنة، وكذلك تجنب لمس الوجه، إذ يجب تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بالأيدي غير النظيفة لتقليل احتمالية انتقال الجراثيم.

وعن الوقاية من التسمم الغذائي، أجابت مديرة إدارة الصحة العامة بالمؤسسة: «لا بد من اختيار المطاعم الموثوقة: تناول الطعام من مطاعم معتمدة ومعروفة بالنظافة والجودة، بالتزامن مع تجنب الأطعمة النيئة، حيث يفضل تجنب تناول اللحوم، أو الأسماك، أو البيض النيء أو غير المطهو جيداً».

وأضافت: «يجب الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة: مثل تلك التي تباع في الشوارع أو من الباعة المتجولين غير المرخصين، وكذلك غسل الفواكه والخضراوات جيداً قبل تناولها، أو تقشيرها إن أمكن».

ونبهت إلى تجنب الثلج والماء غير المعبأ، خاصة في الدول التي لا تتوافر فيها معايير عالية لنظافة المياه، بالإضافة إلى التحقق من صلاحية الأطعمة، من خلال تفقد تاريخ الإنتاج والانتهاء قبل شراء أو تناول أي منتج غذائي.

نصائح للمسافرين

عن النصائح الصحية التي تقدمها المؤسسة للمسافرين، أوضحت شمسه لوتاه أنه قبل السفر، ينصح بزيارة الطبيب خاصة للمصابين بأمراض مزمنة، أو من لديهم احتياجات صحية خاصة، والتأكد من جاهزية الحالة الصحية للسفر، مع أخذ التطعيمات اللازمة: بحسب وجهة السفر، مثل لقاحات الحمى الصفراء، الكوليرا، أو الإنفلونزا الموسمية.

كما يجب تحضير حقيبة إسعافات أولية، تحتوي على الأدوية الأساسية، وأدوية الأمراض المزمنة، ومطهرات ومعقمات، والاطلاع على الوضع الصحي في وجهة السفر: مثل تفشي الأمراض المعدية، أو وجود حالات وبائية.

أما أثناء السفر، فلا بد من غسل اليدين، بالماء والصابون أو المعقم الكحولي، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام الحمام، وتجنب لمس الوجه: (العينين، الأنف، الفم) بالأيدي غير النظيفة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة: في الأماكن المزدحمة، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.

وشددت على ضرورة شرب الماء النظيف والمعبأ: والابتعاد عن مياه الصنبور غير المأمونة، وتناول الطعام من مصادر موثوقة: تجنب الباعة المتجولين والأطعمة المكشوفة والنيئة، فضلاً عن الراحة والنوم الكافي: لتقوية المناعة وتفادي الإرهاق أثناء السفر.

ونبهت إلى أنه بعد العودة من السفر، ينصح بمراجعة الطبيب فوراً في حال ظهور أي أعراض غير معتادة، وإبلاغ الجهات الصحية عند العودة من منطقة موبوءة.