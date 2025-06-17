ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

كما يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً شمالاً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار غرباً تكون جنوبية غربية - شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ومضطرباً أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:54 والثاني عند الساعة 05:15 والجزر الأول عند الساعة 11:37 والثاني عند الساعة 23:51 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:35 والثاني عند الساعة 03:13 والجزر الأول عند الساعة 07:53 والثاني عند الساعة 21:21 .