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فلاي دبي تواصل تعليق الرحلات إلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا

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  • فلاي دبي تواصل تعليق الرحلات إلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا 1/2
  • فلاي دبي تواصل تعليق الرحلات إلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد متحدث باسم "فلاي دبي" أن رحلاتها ستبقى معلقة إلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا حتى 30 يونيو، وأضاف: نواصل مراقبة الوضع في الأردن ولبنان، واستأنفت الناقلة رحلاتها إلى هاتين الوجهتين خلال النهار اعتباراً من 17 يونيو.

وأضاف "لقد أعدنا تشغيل الرحلات عبر شبكتنا حيثما سمحت الظروف بذلك، قد تحدث بعض التأخيرات في الرحلات بسبب القيود المستمرة على المجال الجوي. نعتذر عن الإزعاج الذي قد يسببه ذلك لمسافرينا، ونقدّر تفهّمهم خلال هذه الفترة. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا".

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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