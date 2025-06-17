الامارات | الحرس الوطني ينفذ مهمة إخلاء لـ 24 شخصًا من ناقلة نفط جراء حادث تصادم سفينتين في بحر عمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ حرس السواحل بالحرس الوطني، اليوم، مهمة إخلاء 24 شخصًا من طاقم ناقلة النفط (ADALYNN) جراء حادث تصادم سفينتين في بحر عمان.

وقد تم إخلاء طاقم السفينة من موقع الحادث الذي يبعد 24 ميل بحري عن سواحل الدولة إلى ميناء خورفكان، وذلك عن طريق زوارق البحث والإنقاذ.