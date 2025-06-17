الامارات | 815 حالة استقبلها «الدعم الاجتماعي» في رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة رأس الخيمة، عبر إحصائية حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تعامل، خلال العام الماضي، مع 815 حالة أسرية ومجتمعية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 49% مقارنة بالعامين السابقين، إذ بلغت 692 حالة في عام 2023، و547 حالة في العام الذي سبقه، موضحة أن النساء والأطفال يمثّلون النسبة الأكبر من الفئات التي تعامل معها المركز.

وعزت شرطة رأس الخيمة نمو عدد الحالات إلى ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بدور المركز جهةً معنيةً بمعالجة الخلافات الأسرية والاجتماعية عبر حلول ودية تحفظ الخصوصية وتبقي القضايا بعيداً عن أروقة المحاكم ومراكز الشرطة، إلى جانب الأثر الإيجابي لبرامج التوعية التي ينفذها المركز في المدارس، والتي أسهمت في تمكين الهيئات التعليمية من رصد الحالات مبكراً وتحويلها قبل تفاقمها.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن الحالات التي تصل إلى مركز الدعم الاجتماعي يتم التعامل معها بدرجة عالية من الاهتمام، فيما تُمنح بعض الحالات الحساسة، مثل العنف الأسري أو الإساءة للأطفال، أولوية خاصة تستدعي اتخاذ قرارات عاجلة.

وبيّنت أن المركز يجمع بين الدورين الوقائي والعلاجي، من خلال استقبال الحالات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتنفيذ المحاضرات والورش التوعوية بالتعاون مع المدارس والجهات الحكومية، ما يجعله ملاذاً آمناً للأسر التي تسعى إلى حلول تحافظ على تماسكها وكرامتها.

كما يعزز المركز دوره من خلال شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع جهات خيرية وتعليمية، من أبرزها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإمارات للأعمال الخيرية، ومركز أمان، التي تسهم في تقديم مساعدات ملموسة تشمل سداد الإيجارات والرسوم الدراسية، وتوفير المأوى للحالات الطارئة.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أن التعامل مع الحالات المتكررة أو المعقدة يتطلب تنسيقاً مؤسسياً متعدد الأطراف، خصوصاً في ظل التغيّرات الاجتماعية والثقافية، والتأثير المباشر لوسائل التواصل الاجتماعي في سلوك الأفراد، لاسيما فئة الشباب.

وأشارت إلى توجه المركز مستقبلاً إلى استحداث وحدات متخصصة للتعامل مع فئات محددة، مثل الأطفال والأحداث والحالات الاجتماعية الخاصة، بما يتلاءم مع التغيّرات المجتمعية المتسارعة.

ويغطي المركز حالياً جميع مناطق الإمارة من دون التقيد بالنطاق الجغرافي، وهو ما يُوسّع نطاق تأثيره وخدماته، كما يُعدّ جهة تنسيقية فاعلة ضمن شبكة دعم اجتماعي متكاملة، إذ يتعاون مع المدارس والمؤسسات الحكومية والخيرية، وينفذ برامج توعوية دورية تستهدف الطلاب والأسر، فضلاً عن متابعته المباشرة للحالات التي تتم إحالتها من مختلف الجهات.

وشددت شرطة رأس الخيمة على أن سلامة الضحايا تمثّل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن مركز الدعم الاجتماعي بات جهة موثوقة للأسر الراغبة في الوصول إلى حلول سريعة وسرية بعيداً عن النزاعات القضائية، لدعم التماسك الأسري داخل المجتمع.