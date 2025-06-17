الامارات | «صحة دبي» تفتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، بهدف تنمية قدراتهم العلمية وصقل مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم لتحديد مساراتهم المهنية في المستقبل.

يأتي البرنامج ضمن جهود الهيئة لتعزيز دورها المجتمعي، من خلال توفير بيئة تعليمية تطبيقية للطلبة، تسهم في تأهيلهم وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية اللازمة، التي تساعدهم على الانخراط في القطاع الصحي، والإسهام الفاعل في تطويره وتعزيز استدامته، وأكدت مديرة إدارة الموارد البشرية في الهيئة، نورة المدفع، أهمية البرنامج الذي يتيح للطلبة فرصة التعرف عن كثب إلى طبيعة العمل المؤسسي في القطاع الصحي، والمشاركة في تنفيذ مهام متنوعة تحت إشراف فرق عمل متخصصة، بما يسهم في تطوير قدراتهم وإثراء تجاربهم العملية وربط معلوماتهم النظرية بالواقع العملي.

وأوضحت أن البرنامج، الذي سيتم تنفيذه من السابع من يوليو إلى الأول من أغسطس المقبلين، يأتي انسجاماً مع توجهات دبي لتمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في دعم منظومة التنمية المستدامة.