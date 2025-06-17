الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يؤكدان أهمية وقف التصعيد في المنطقة وتسوية الصراعات دبلوماسياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، أمس، مع رئيس وزراء جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، التطوّرات في منطقة الشرق الأوسط وما تمثله من تهديد على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدَين في هذا السياق أهمية وقف التصعيد وضبط النفس، واللجوء إلى تسوية الصراعات عبر الوسائل الدبلوماسية بما يصبّ في مصلحة المنطقة وشعوبها.