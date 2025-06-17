الامارات | طلبة «الـ 12»: أسئلة الرياضيات سهلة ومباشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى طلبة الصف الـ12 في جميع المسارات العام والمتقدم والنخبة، بالمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري على مستوى الدولة، أمس، امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، في مادة الرياضيات، إذ اتسمت اللجان الامتحانية بالهدوء والاستقرار والالتزام.

وأجمعت آراء الطلبة في المسارات كافة، على سهولة الجزء الإلكتروني الذي تنوّع في الأسئلة وغاب عنه الغموض، فيما تباينت الآراء حول الجزء الورقي الذي احتوى على أسئلة تحاكي المهارات.

وأكد عدد من طلبة جميع المسارات أن أسئلة امتحان الرياضيات في متناول قدرات الطلبة، حيث جاءت مباشرة في معظم المحتوى الامتحاني، وتحاكي في مضمونها مستويات المتعلمين والفروق الفردية التي تختلف من طالب لآخر، وتطابق الهياكل الامتحانية المعتمدة أخيراً، موضحين أن الرياضيات لم تتضمن أسئلة غامضة تربك الممتحنين في اللجان.

وفي ما يخص وقت الامتحان أفادوا بأن الوقت المحدد للامتحان كافٍ للإجابة عن الأسئلة والمراجعة، متمنين أن تكون أسئلة بقية الامتحانات بالمستوى نفسه الذي جاء عليه امتحان الرياضيات.

وقالوا إن الورقة الامتحانية تضمنت 20 سؤالاً اختيارياً، وكل سؤالٍ مقيّم بخمس درجات، مضيفين أن كل سؤال يحتاج خلال الإجابة إلى خطوات على ورقة خارجية، حتى يتسنى للممتحنين تحديد الاختيار الصحيح.

من جهتها لم تسجل وزارة التربية والتعليم أي شكاوى أو استفسارات حول الورقة الامتحانية، ولم تتلقَّ بلاغات حول أي أعطال فنية أو تقنية خلال امتحان الرياضيات في الفصل الثالث للعام الأكاديمي الجاري.