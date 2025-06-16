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الامارات | عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية 1/2
  • الامارات | عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليميين، وذلك في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتناول سموه ودولة رئيس الوزراء اللبناني، خلال الاتصال، أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع، والعمل على خفض التصعيد.

كما تطرقا إلى أهمية اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار البناء وسيلة لمعالجة الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وصون أمن شعوبها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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