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الامارات | رئيس الدولة ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي اليوم مع محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، التطورات في منطقة الشرق الأوسط وما تمثله من تهديد على الأمن والاستقرار الإقليميين .. مؤكدين في هذا السياق أهمية وقف التصعيد وضبط النفس واللجوء إلى تسوية الصراعات عبر الوسائل الدبلوماسية بما يصب في مصلحة المنطقة وشعوبها.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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