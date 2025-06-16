الامارات | نظام "العمل أربعة أيام" في مدارس الشارقة الخاصة تحت التقييم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعكف هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على إعداد تقييم شامل يقيس فاعلية نظام العمل لأربعة أيام أسبوعيًا، وتأثيره على الأداء المهني والرفاه الشخصي والتوازن الحياتي وجودة التعليم، في خطوة تعد الأولى من نوعها في العالم العربي.

وأطلقت الهيئة بالتعاون مع (اليونسكو)، استبانة موجهة إلى جميع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة، للوقوف على التغذية الراجعة من ميدان التعليم الخاص في مختلف مناطق الإمارة.

وأشارت الهيئة في تعميمها رقم (64) لسنة 2025، الصادر بتاريخ 11 يونيو الجاري، الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم" إلى أن هذه الدراسة تأتي بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق النظام في المدارس الخاصة بالشارقة، ضمن مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والخاصة، مؤكدة أن جميع الردود ستكون سرية بالكامل، ولن يُفصح عن هوية المشاركين.

رصد الأثر الشامل

وتضمنت الاستبانة عدة محاور رئيسية، تبدأ بجمع بيانات ديموغرافية أساسية مثل اسم المؤسسة، الجنس، الحالة الاجتماعية، الفئة العمرية، الجنسية، الإمارة، المسمى الوظيفي، وعدد الحصص اليومية والأسبوعية، ومدى ملاءمة هذا العبء التدريسي.

وانتقلت الاستبانة إلى تقييم أثر نظام الأربعة أيام على مخرجات التعلم من خلال قياس أثره على دافعية الطلبة، نسبة حضورهم، مشاركتهم في الأنشطة اللاصفية، قدرتهم على التعلم الذاتي، تقدمهم في المعايير الأساسية للمناهج، والتزامهم بالواجبات والمشاريع.

الرفاه والسعادة

وفي محور الرفاه والسعادة، يُطلب من المشاركين تقييم مدى توفير النظام لفرص قضاء وقت نوعي مع العائلة، الاستمتاع داخل الدولة، ممارسة الرياضة، وتحسين الصحة النفسية والاجتماعية والتوازن بين العمل والحياة.

كما تستقصي الاستبانة الكفاءة التشغيلية على مستويين: المؤسسي والفردي. فعلى صعيد المؤسسة، يتم قياس فاعلية القيادة المدرسية، الحفاظ على جودة التعليم، وجودة التنسيق بين الأقسام. أما على المستوى الفردي، فتُقيَّم جوانب مثل الدافعية، الإنتاجية، القدرة على إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المهنية.

برامج التطوير

وتطرح الاستبانة أيضًا أسئلة حول تأثير يوم العطلة الإضافي، حيث يُطلب من الموظفين توضيح مدى الاستفادة منه في إتمام برامج التطوير المهني، ممارسة الهوايات، التطوع، الراحة، أو تعزيز الرضا الوظيفي العام.

وتُختتم الاستبانة بسؤال مفتوح يدعو المشاركين إلى تقديم ثلاث توصيات لتحسين نظام العمل لأربعة أيام وثلاثة أيام عطلة، ما يتيح المجال لاقتراحات عملية نابعة من الميدان التربوي مباشرة.

دعوة للمشاركة

وأكدت الهيئة أهمية مشاركة جميع المعلمين والموظفين في المدارس الخاصة في هذه الاستبانة الحيوية، ودعت الإدارات المدرسية إلى ضمان منح الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بكل شفافية، على أن يكون الموعد النهائي لاستكمال المشاركة يوم 21 يونيو 2025. ووفرت الهيئة رابطا للاستبانة:

https://forms.cloud.microsoft/r/GeEZNdyQCy

وتُمثّل نتائج هذه الاستبانة ركيزة أساسية في دعم صُنّاع القرار، لاستشراف مستقبل التعليم في إمارة الشارقة، ومواصلة تحسين بيئة العمل وجودة التعليم ضمن رؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.