تحديد عطلة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، أشارت فيه إلى أن عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1447هـ، يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.