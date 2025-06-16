تحديد عطلة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، أشارت فيه إلى أن عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1447هـ، يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.
ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، أشارت فيه إلى أن عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1447هـ، يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.