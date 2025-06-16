اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تحديد عطلة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية

0 نشر
0 تبليغ

تحديد عطلة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، أشارت فيه إلى أن عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1447هـ، يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.   

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا