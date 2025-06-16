الامارات | أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية تكرم خريجي "الجوجيتسو والمواي تاي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلة في أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، بمقر الأكاديمية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، حفلًا لتكريم خريجي الدفعة الثانية من منتسبي البرنامج التدريبي في فنون القتال "الجوجيتسو والمواي تاي".



وكرم الخريجين مدير عام المنافذ بالإنابة محمد أحمد الكويتي، بحضور كل من المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بالإنابة العميد محمد سعيد العامري والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البحرية بالإنابة العميد عمر العويس والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ الجوية بالإنابة حمد المشغوني، و مدير أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية العميد عبدالرحمن الزعابي.



ويأتي البرنامج ضمن جهود الإدارة لرفع الجاهزية البدنية والنفسية للموظفين، وتمكينهم من التعامل مع التحديات الأمنية بكفاءة واقتدار، وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجين وتسليمهم الشهادات، تقديرًا لما أظهروه من التزام وانضباط خلال فترة التدريب.