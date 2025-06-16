الامارات | مكتوم بن محمد: تطوير منظومة العمل القضائي في دبي على رأس أولوياتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: تطوير منظومة العمل القضائي في دبي على رأس أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن عام 2024، الذي يعكس اتجاهات أداء الجهات القضائية في الإمارة، ومدى تحسن عملياتها ومؤشراتها وخدماتها المقدمة، بما يساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات التطويرية الداعمة للسلطة القضائية.

سيادة القانون

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن تطوير منظومة العمل القضائي في إمارة دبي سيبقى على رأس أولوياتنا وخططنا، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون».

وأضاف سموّه: «يجسد إطلاق التقرير السنوي، الذي يجمع بيانات جهات السلطة القضائية في إمارة دبي في تقرير شمولي واحد للسنة الثالثة على التوالي، الالتزام بالشفافية والحرص على تقييم الجهود التكاملية للجهات القضائية.. مؤشرات الأداء المرتفعة التي أظهرها التقرير تعكس مدى كفاءة العمل القضائي، وتدعم مساعي ترسيخ منظومة قضائية أكثر تطوراً وفاعلية، قادرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز ريادتها على الساحة العالمية».

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أطلقنا التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024، تأكيداً لنهج الشفافية في تقييم الأداء وترسيخ العدالة الناجزة».

وأضاف سموّه: «شهدت منظومتنا القضائية تطوراً لافتاً، حيث تجاوز عدد الطلبات الذكية 1.5 مليون طلب، وبلغت قيمة التسويات 36.2 مليار درهم، والمبالغ المسددة في ملفات التنفيذ 9.3 مليارات درهم».

وتابع سموّه: «نواصل العمل وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز كفاءة القضاء، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في سيادة القانون».

أفضل معايير الدقة

وقال الأمين العام للمجلس القضائي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي، إن جهات السلطة القضائية في إمارة دبي، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، تعمل بشكل دائم ومتكامل، وبمتابعة مباشرة من قبل سموّ رئيس المجلس القضائي، على تحقيق أفضل معايير الدقة والجودة في العمل القضائي.

وأشار إلى أن التقارير السنوية التي تصدر عن السلطة القضائية هي أداة شفافة تعكس مخرجات المنظومة القضائية، ووسيلة لتطوير هذه المنظومة ومعالجة ما قد يعتريها من تحديات، وصولاً إلى تحقيق توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، في إرساء معايير الحوكمة والعدالة الناجزة وتعزيز ثقة الجمهور في المنظومة القضائية في الإمارة.

إنجازات تطويرية

وتضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات التطويرية لجهات السلطة القضائية مثل اعتماد المسارات الوظيفية للقضاة، وتدشين المنظومة الإلكترونية الخدمية لأعضاء السلطة القضائية وجهاز التفتيش القضائي، واعتماد استراتيجية جهاز التفتيش القضائي 2024 – 2026.

وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2024، إصدار المجلس القضائي للإمارة لـ84 قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار 50 تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، بما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي.

كما أظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي لــ39 دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية.

التحوّل الرقمي

وشهد عام 2024 نشر 19 ألفاً و329 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 21 ألفاً و91 جلسة عن بُعد، وإجراء 9672 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، وإصدار 41 ألفاً و457 حكماً ذكياً جزائياً، وإجراء 9189 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، وإنجاز 1518620 طلباً ذكياً مقارنة بـ856 ألفاً و472 طلباً ذكياً في عام 2023 لدى محاكم دبي، ما يعكس تبني الجمهور للخدمات الذكية المقدمة من جهات السلطة القضائية في الإمارة.

أعضاء السلطة القضائية

وكشف التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية عام 2024 إلى 429 عضواً مقارنة بـ366 عضواً في عام 2023، بنسبة ارتفاع 17%، بهدف سرعة الفصل في الدعاوى دون إخلال بالدقة والجودة المطلوبين، كما بلغ عدد الساعات التدريبية المنفذة لأعضاء السلطة القضائية 978 ساعة تدريبية لـ385 مستفيداً في نهاية عام 2024، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.

تطوّر قضائي

كما أظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية عام 2024 بلغت 36.2 مليار درهم، بارتفاع بلغ أكثر من 25 مليار درهم عن السنة الماضية، وأن عدد الدعاوى المدنية المنجزة أمام المحاكم الابتدائية بلغ 26 ألفاً و530 دعوى تُشكل ما نسبته 97.58% من الدعاوى المقيدة أمام هذه المحاكم.

ووفقاً للتقرير فقد وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم تقريباً في عام 2023.

وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعاً في دقة الأحكام والتأييد الصادرة من المحاكم الابتدائية، حيث بلغت نسبة دقة الأحكام الصادرة 85% من إجمالي الدعاوى المحكوم فيها مقارنة بنسبة 84% في عام 2023.

وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الاستئنافية بنسبة 19%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام المحاكم ذاتها من تاريخ التسجيل من 125 يوماً في عام 2023 إلى 113 يوماً في عام 2024.

كما انخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام محكمة التمييز بنسبة 9%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام المحكمة ذاتها من تاريخ التسجيل من 79 يوماً في عام 2023 إلى 71 يوماً في عام 2024.

أمّا على صعيد تنفيذ الأحكام فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال عام 2024 بلغ مليوناً و288 ألفاً و191 طلباً، مقارنة بـ884 ألفاً و549 طلباً في عام 2023، وبنسبة إنجاز لتلك الطلبات بلغت 100%، كما أن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بنحو مليار ونصف المليار، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية عام 2024 نحو 9.3 مليارات درهم، مقارنة بـ7.8 مليارات درهم في عام 2023.

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة للمعوزين في ملفات التنفيذ المدني، ضمن مبادرة محاكم الخير في محاكم دبي 60.3 مليون درهم، بارتفاع بلغ نحو 36.5% مقارنة بعام 2023.

النيابة العامة

وكشفت بيانات التقرير السنوي أن عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية عام 2024 بلغ 1031 دعوى، في مؤشر على دور النيابة العامة الإيجابي في الدعاوى غير الجزائية، كما تصرفت النيابة العامة خلال عام 2024 بعدد 40 ألفاً و894 دعوى جزائية، أي ما يمثل نحو 88.3% من إجمالي الدعاوى الواردة للنيابة العامة في ذلك العام، وفي مؤشرات محور حماية الحقوق والحريات حققت النيابة 95.7% بالنسبة لسرعة تنفيذ الأحكام الجزائية خلال الوقت المحدد، كما حققت نسبة إنجاز بلغت 85.1% في مؤشر سرعة التحقيق والتصرف في الدعاوى الجزائية، بدقة تحقيق واتهام بلغت 94.1%.

الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي

أظهر التقرير السنوي تسارعاً في الأعمال الرقابية لجهاز التفتيش القضائي، في ضوء اعتماد استراتيجيته 2024 - 2026، حيث ارتفع عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية من 579 تقريراً في عام 2023 إلى 708 تقارير، بنسبة ارتفاع بلغت 18%، كما تعامل الجهاز مع 250 شكوى واردة متعلقة بأعمال السلطة القضائية.

يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.

التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024

• اعتماد المسارات الوظيفية للقضاة.

• تدشين المنظومة الإلكترونية الخدمية لأعضاء السلطة القضائية وجهاز التفتيش القضائي.

• اعتماد استراتيجية جهاز التفتيش القضائي 2024 – 2026.

• إصدار 84 قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها.

• إصدار 50 تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية.

• 39 دراسة تطويرية أنجزتها الأمانة العامة للمجلس القضائي.

• 36.2 مليار درهم قيمة التسويات في محاكم دبي.

• 2.4 مليار درهم عائدات البيع في المزاد العلني.

• 9.3 مليارات درهم قيمة المبالغ المسددة في ملفات تنفيذ السندات التنفيذية.

• 60.3 مليون درهم قيمة المبالغ المسددة للمعوزين في قضايا التنفيذ المدني.

ضمن مبادرة محاكم الخير

• ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين إلى 429 عضواً.

• 708 عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية.

التحول الرقمي في 2024:

• 19329 حكماً قضائياً منشوراً من محاكم دبي.

• 21091 جلسة عُقدت عن بُعد.

• 9672 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي.

• 1518620 طلباً ذكياً لدى محاكم دبي.

• 41457 الأحكام الذكية الجزائية، و9189 كفالة ذكية لدى النيابة العامة.

مكتوم بن محمد:

• نواصل العمل وفق رؤية محمد بن راشد لتعزيز كفاءة القضاء، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في سيادة القانون.

• إطلاق التقرير السنوي في إمارة دبي يجسد الالتزام بالشفافية، والحرص على تقييم الجهود التكاملية للجهات القضائية.

عبدالله السبوسي:

• جهات السلطة القضائية في دبي تعمل بشكل دائم ومتكامل على تحقيق أفضل معايير الدقة والجودة في العمل القضائي.