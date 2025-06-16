«مجموعة بن حم» تخصص استثمارات بقيمة  100 مليون درهم لدعم حملة «وقف الحياة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة بن حم» تخصيص استثمارات بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الحياة» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي» تحت شعار «معك للحياة»، لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، حيث ستقوم الشركة بتطوير عدد من الأراضي الوقفية، على أن تخصص عائدات هذه الاستثمارات لصالح الحملة.

وتأتي هذه المساهمة في ظل الإقبال المتزايد من أفراد ومؤسسات مجتمع الإمارات لدعم الحملة التي تهدف إلى توفير تمويل مستدام للمساعدة في علاج مرضى الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، ودعم المنظومة الصحية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما تسعى الحملة إلى جمع مساهمات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى.

وتواصل حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، تلقي المساهمات من خلال قنوات ميسّرة.