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الامارات | عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الألماني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الألماني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية 1/2
  • الامارات | عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الألماني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع يوهان فاديفول، وزير الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، التطورات الإقليمية الراهنة في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وناقش الجانبان خلال الاتصال أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع وتفادي اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

كما تطرق الاتصال إلى ضرورة تبني الوسائل الدبلوماسية والحوار سبيلا لحل الأزمات، بما يسهم في صون السلم والأمن الإقليميين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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