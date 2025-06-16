الامارات | إلزام شركة تأمين بسداد 244 ألف درهم تعويضاً عن حادثين مروريين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت شركة تأمين سداد المستحقات الواجبة عليها، بعد تسبب مالك سيارة مؤمَّنة لديها في حادث مروري أتلف مركبة فارهة كلياً، كما تنصلت من التزاماتها في سداد نصيب من غطاء تأميني في حادث آخر، وألزمتها المحكمة المدنية في دبي بسداد 244 ألفاً و103 دراهم لشركة تأمين أخرى، قيمة الغطاء المستحق عن الحادثين.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، طلبت فيها إلزام أخرى بأن تؤدي لها مبلغ 270 ألف درهم قيمة مطالبتين، إضافة إلى فائدة قانونية بـ9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليها بكل المصروفات.

وقالت في بيان دعواها إن مركبة مؤمّناً عليها لديها تعرضت لحادث مروري، تسبب فيه قائد مركبة مخصصة لتعليم قيادة السيارات مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها، وفق تقرير الحادث.

وأضافت أن الحادث تسبب في تدمير السيارة الأولى، وجعلها في حكم الخسارة الكلية حسب تقرير الأضرار، وعليه بادرت إلى تعويض مالكها وفق العقد المبرم بينهما، ودفعت له مبلغ 289 ألف درهم، بعد خصم نسبة الاستهلاك، ثم باعت حطام السيارة بقيمة 55 ألف درهم، ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به والمترصد في ذمة شركة التأمين المدعى عليه المؤمنة للمركبة المتسببة، هو 233 ألفاً و500 درهم تقريباً.

وتابعت أنها خاطبت شركة التأمين المدعى عليها حتى تؤدي لها ما تكبّدته جراء الحادث، إلا أن الأخيرة على الرغم من إقرارها بتغطية الحادث، رفضت سداد مبلغ التعويض.

وأشارت الشركة المدعية إلى أن حادثاً آخر تسببت فيه مركبة مؤمن عليها لديها، وفي الوقت ذاته لايزال عقد تأمينها سارياً مع الشركة المدعى عليها، ونتجت عن الحادث أضرار بقيمة 73 ألفاً و500 درهم سددتها كاملة لمالك المركبة المتضررة، وتحمّلتها بمفردها، وحصلت على إبراء ذمة من المالك بذلك، ولم تسدد الشركة المدعى عليها نصيبها من تغطية الحادث، أو تحرك ساكناً إزاء مطالباتها بذلك.

وقدّمت الشركة المدعية حافظة مستندات تضمنت صوراً من تقرير الحادث، ووثائق المركبات المتضررة، والتقرير الفني المبيّـن فيه أن المركبة في المطالبة الأولى في حكم الخسارة الكلية، وصور إيصال السداد، وإبراء الذمة، وفواتير بيع حطام السيارة الأولى.

بدورها، قدّمت الشركة المدعى عليها مذكرة قالت فيها إنه في ما يتعلق بالمطالبة الأولى فإن المستندات المقدمة من الشركة المدعية خلت من شهادة شطب المركبة، وشهادة نقل ملكية السيارة إليها، كما خلت مما يفيد بأن المركبة في حالة الخسارة الكلية، أو يثبت أنها باعت الحطام بأعلى سعر، لاسيما أن المركبة المتضررة قابلة للإصلاح بمبلغ قدره 20 ألف درهم، مطالبة بعدم قبول الدعوى في ما هو أكثر من هذا المبلغ، وفي ما يتعلق بالمطالبة الثانية أوضحت أن الشركة الأولى قدّمت جميع المستندات باللغة الإنجليزية، ما يتعين على المحكمة عدم قبولها.

وفي ظل تنازع الشركتين حول قيمة المطالبات وحجم الأضرار، انتدبت المحكمة خبيراً لنظر الدعوى، انتهى في تقريره إلى أن المركبة المتضررة في الواقعة الأولى من طراز «رانج روفر»، وبحسب أسس الاسترداد المطلوب من شركة التأمين، فعلى الشركة المتسببة أن تقدّم ثلاثة تقديرات لإصلاح المركبة المتضررة، بينما اكتفت الشركة المدعية بتقدير واحد صادر من إحدى الورش، يفيد بأن قوة الاصطدام الناتجة عن الحادث أثّرت في الألواح الهيكلية للمركبة ما أدى إلى تشوهها، ولا ينصح بإصلاحها وفق إرشادات الجهات المختصة.

وقال الخبير إن الشركة المدعى عليها قدّمت في المقابل تقديرات تشير إلى أنه يمكن إصلاح المركبة بمبلغ 20 ألف درهم فقط، من دون أن تتطرق الورش - التي استندت إليها المدعى عليها في تقديراتها - إلى تفاصيل الأضرار، خصوصاً تأثر قاعدة السيارة (الشاصي) من عدمه.

وأفاد الخبير بأنه استناداً إلى شروط الوثيقة الموحدة، تعتبر المركبة في حكم الخسارة الكلية في حال تضرر القوائم و«الشاصي»، وانتهى إلى أن القيمة السوقية للمركبة المتضررة في المطالبة الأولى تبلغ 295 ألف درهم، وتخضع لمعدل استهلاك 20% حسب بنود الوثيقة الموحدة من تاريخ بداية التأمين وحتى تاريخ الحادث، وهي فترة تبلغ 44 يوماً. وفي ظل بيع حطامها بمبلغ 55 ألفاً و500 درهم، فإن المبلغ المستحق لمالكها 210 آلاف و103 دراهم.

أما في ما يتعلق بالمطالبة الثانية، فقد انتهى الخبير إلى نتيجة مؤداها أن حصة تحمل المدعى عليها من كلفة الإصلاح 34 ألف درهم، ومن ثم يكون إجمالي المبلغ المستحق للشركة المدعية هو 244 ألفاً و103 دراهم، وهو التعويض الذي قضت به المحكمة، كم ألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بمصروفات الدعوى ورسومها.

• المحكمة انتدبت خبيراً لنظر الدعوى في ظل تنازع الشركتين حول قيمة المطالبات وحجم الأضرار.