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الامارات | رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم خلال اتصال هاتفي مع كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة..العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها مؤكدين أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتبني الحلول الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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