الامارات | سيف بن زايد يحضر أفراح الشريفي والعميمي

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شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يحضر أفراح الشريفي والعميمي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه ناصر مكتوم محمد الشريفي بمناسبة زفاف نجله “مكتوم” إلى كريمة خالد خلفان خميس
العميمي، في مركز العين للمؤتمرات بالخبيصي.
وقدم سموه التهاني للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.
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