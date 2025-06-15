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طقس صحو مع رياح خفيفة إلى معتدلة غداً

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طقس صحو مع رياح خفيفة إلى معتدلة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سلاعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:35 والمد الثاني عند الساعة 03:35، والجزر الأول عند الساعة 10:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:37.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 13:21 والمد الثاني عند الساعة 00:45، والجزر الأول عند الساعة 19:38 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة           الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي        42 29 70 20
دبي            41 30 75 15
الشارقة        41 28 75 20
عجمان        40 28 80 25
أم القيوين     43 30 80 25
رأس الخيمة 43 28 80 25
الفجيرة      41 29 70 25
العـين       46 28 35 25
ليوا         47 29 45 20
الرويس   40 30 70 30
السلع     43 30 70 30
دلـمـا     40 31 70 25
طنب الكبرى / الصغرى 39 31 75 25
أبو موسى 38 31 75 20.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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