الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح النعيمي والقمزي والشامسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد بن حميد النعيمي في قاعة "البيت متوحد" بعجمان بمناسبة زفاف نجليه، سعود على كريمة محمد أحمد ظاعن القمزي، وسلطان على كريمة سيف سالم راشد الشامسي.

وقد هنّأ سموّه العرسان وذويهم، راجياً الله عزّ وجلّ أن يجعله زواجاً مباركاً ومكللاً بالاستقرار والسعادة.