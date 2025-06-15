الامارات | محمد بن راشد: مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي محمد بن زايد تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يونيو 2025

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات .

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس":

مؤشراتنا التنموية الجديدة في دولة الإمارات:

- ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام(المتوسط العالمي 2-3% )

(بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم )

- ⁠ صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي .

- مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليون درهم بحلول 2031 … سنصل اليه خلال عامين .. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر )

- الناتج المحلي الاجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024 .. وبلغ 1.77 مليار درهم .

- مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 ٪

مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات .

مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة بحمدالله في أعلى نقاطها التاريخية .

واثقين بمستقبل أفضل وأعظم باذن الله .. وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة .