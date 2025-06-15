الامارات | مبادرة ذكية تعيد تدوير 47 ألف عبوة في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الفجيرة للبيئة بأن مشروعها الذكي لجمع وإعادة تدوير عبوات البلاستيك والألمنيوم، سجل أداء بيئياً لافتاً، تمثل في جمع 47 ألفاً و351 عبوة بوزن إجمالي بلغ 1184 كيلوغراماً، من قبل 218 مستهلكاً نشطاً، الأمر الذي أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 6000 كيلوغرام، وتوفير 309.1 ميغاغول من الطاقة، في المناطق التي تم تثبيت الأجهزة فيها.

وتأتي المبادرة في إطار توجه الهيئة لتسريع خطوات الاستدامة البيئية، وضمن محاور «عام المجتمع»، حيث استهدفت تحفيز السلوك البيئي الإيجابي، من خلال حلول ذكية ومباشرة تعزز ثقافة الفرز من المصدر.

وتم تنفيذ المشروع في إطار شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، تهدف إلى تقديم حلول تقنية متقدمة تسهم في الحد من المخلفات، وتحقيق رؤية الفجيرة في تقليل البصمة الكربونية.

وأكدت مدير الهيئة، أصيلة عبدالله المعلا، لـ«الإمارات اليوم» أن المبادرة تمثّل أحد المسارات التنفيذية لخطة الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة إدارة النفايات، وتحفيز المجتمع على التحول إلى السلوكيات البيئية المسؤولة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى حققت مؤشرات أداء تفوق التوقعات، ما يعكس مدى وعي أفراد المجتمع في الفجيرة، واستعدادهم للإسهام في حماية البيئة، والتزامهم المتزايد بتبني ممارسات خضراء تترجم إلى سلوك يومي مسؤول.

وأوضحت المعلا أن هذا التفاعل يعد مؤشراً محفزاً للهيئة للمضي قدماً في تنفيذ بقية مراحل المبادرة، مع العمل على تعزيز نطاقها وأثرها البيئي.