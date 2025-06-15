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الامارات | سؤال وجواب

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إعداد: عمرو بيومي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساءل طلبة: هل يوجد عقوبات أو تبعات في حال عدم الالتزام بضوابط دراسة المواطنين في الخارج؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيترتب على عدم التزام الطالب المواطن أو جهة الابتعاث بأحكام قرار «المعايير الإلزامية للدراسة في الخارج»، عدم الاعتراف بالمؤهل العلمي الذي تم الحصول عليه، وعدم الاعتداد بهذا المؤهل لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة وأداء الاختبارات أو مناقشة الرسائل البحثية، أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، كما لن يسمح للطالب باستكمال الدراسات العليا داخل الدولة، إذ يشترط للاعتراف بالمؤهل الجديد أن يكون السابق معتمداً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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